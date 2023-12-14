На заводе в свердловском поселке Бобровский вспыхнул масштабный пожар





– рассказали в МЧС. «Огнеборцы принимают меры для локализации огня. Для координации действий сил и средств развернут штаб пожаротушения. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ к месту пожара проложена магистральная линия от реки Исеть протяженностью 150 метров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром на заводе в поселке Бобровский Сысертского городского округа вспыхнул масштабный пожар. По данным МЧС, его площадь сейчас может достигать 1300 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба спасателей, информация о пожаре поступила диспетчеру в 06.14. К месту происшествия тут же были направлены 11 пожарных машин и 29 специалистов. Позже на подмогу к коллегам подоспели еще 4 спецмашины и 12 огнеборцев.Известно, что из здания были эвакуированы 40 человек. Информации о пострадавших нет.