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На заводе в свердловском поселке Бобровский вспыхнул масштабный пожар
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром на заводе в поселке Бобровский Сысертского городского округа вспыхнул масштабный пожар. По данным МЧС, его площадь сейчас может достигать 1300 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба спасателей, информация о пожаре поступила диспетчеру в 06.14. К месту происшествия тут же были направлены 11 пожарных машин и 29 специалистов. Позже на подмогу к коллегам подоспели еще 4 спецмашины и 12 огнеборцев.
Известно, что из здания были эвакуированы 40 человек. Информации о пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба спасателей, информация о пожаре поступила диспетчеру в 06.14. К месту происшествия тут же были направлены 11 пожарных машин и 29 специалистов. Позже на подмогу к коллегам подоспели еще 4 спецмашины и 12 огнеборцев.
Известно, что из здания были эвакуированы 40 человек. Информации о пострадавших нет.
«Огнеборцы принимают меры для локализации огня. Для координации действий сил и средств развернут штаб пожаротушения. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ к месту пожара проложена магистральная линия от реки Исеть протяженностью 150 метров»,
– рассказали в МЧС.
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