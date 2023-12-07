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В уральской столице парализовалось трамвайное движение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в уральской столице возникли серьезные проблемы с трамваями. Движение парализовалось сразу в нескольких частях города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным мэрии, серьезная задержка в движении пассажирского рельсового транспорта произошла на улице Луначарского, на участке от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина. Проехать не могут трамваи №№2, 8, 14, 20, 12, 21, 3, 16. Причиной стало повреждении контактной сети.
Также из-за ДТП встали трамваи в районе остановке Южной. В связи с этим затруднено движение трамваем от остановки Фрунзе до Фучика.
На улице 8 Марта, где тоже были проблемы, движение восстановили.
Напомним, что вчера на перекрестке Шефская – Старых Большевиков «сломался» 333-й трамвай, курсирующий между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.
По данным мэрии, серьезная задержка в движении пассажирского рельсового транспорта произошла на улице Луначарского, на участке от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина. Проехать не могут трамваи №№2, 8, 14, 20, 12, 21, 3, 16. Причиной стало повреждении контактной сети.
Также из-за ДТП встали трамваи в районе остановке Южной. В связи с этим затруднено движение трамваем от остановки Фрунзе до Фучика.
На улице 8 Марта, где тоже были проблемы, движение восстановили.
Напомним, что вчера на перекрестке Шефская – Старых Большевиков «сломался» 333-й трамвай, курсирующий между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.
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В Екатеринбурге «сломался» трамвай №333
07 декабря 2023
07 декабря 2023