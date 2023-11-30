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Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, где городской автобус сбил пассажирку трамвая, выходившую на остановке.
По данным пресс-службе прокуратуры Свердловской области, пострадавшую доставили в больницу с ушибами и предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма.
Прокуратура намерена дать оценку законности процессуального решения, которое будет принято полицией по результатам доследственной проверки
По данным пресс-службе прокуратуры Свердловской области, пострадавшую доставили в больницу с ушибами и предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма.
Прокуратура намерена дать оценку законности процессуального решения, которое будет принято полицией по результатам доследственной проверки
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В Нижнем Тагиле пассажирка трамвая попала под колеса автобуса
05 декабря 2023
05 декабря 2023