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В Нижнем Тагиле пассажирка трамвая попала под колеса автобуса

09.32 Вторник, 5 декабря 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле городской автобус 33-го маршрута сбил женщину, которая выходила из трамвая к остановке на проезжую часть, и выехал на тротуар. Сейчас личность пострадавшей устанавливают сотрудники полиции.

Авария произошла вчера, 4 декабря, около 17.30 на улице Победы, напротив дома №48. По словам водителя автобуса, он слишком поздно заметил выходившую на трамвайной остановке женщину. Он попытался уйти от столкновения, но все равно зацепил даму, после чего выехал на тротуар, где задел пешеходное ограждение.

В результате ДТП пешеход доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в УГБИДД по Свердловской области.

Установлено, что водитель автобуса за 11 лет вождения транспортом категории «Д» ни разу не привлекался за нарушение правил дорожного движения. В отношении него составили два административных материала за непредоставление преимущества пешеходу в движении (ст. 12.18 КоАП РФ) и за повреждение пешеходного ограждения (ст. 12.33 КоАП РФ).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:35 Губернатор прокомментировал строительство мусороперерабатывающего полигона в Сысерти
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