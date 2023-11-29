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В уральской столице у 51-го автобуса из-за давки сломалась дверь
Фото: телеграм-канал «Злой Екатеринбург»
В уральской столице у одного из автобусов на 51-м маршруте из-за большого количества пассажиров, которые пытались уместиться в салоне, сломалась дверь.
Как рассказал один из пассажиров автобуса в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», починить дверь пытались всем салоном. В какой-то момент кондуктор вышел на улицу и попытался выбить дверь, чтобы она могла хоть как-то сдвинуться с места, но успеха в этом деле он не достиг.
В итоге этого пассажирам, оказавшимся возле этой двери, приходилось пробираться через переполненный людьми автобус, чтобы выйти на своей остановке.
Кроме этого, из-за незакрывающейся до конца двери ехать в салоне было очень холодно. Напомним, что на территории Свердловской области в ближайшие дни прогнозируют аномально холодную погоду.
Как рассказал один из пассажиров автобуса в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», починить дверь пытались всем салоном. В какой-то момент кондуктор вышел на улицу и попытался выбить дверь, чтобы она могла хоть как-то сдвинуться с места, но успеха в этом деле он не достиг.
В итоге этого пассажирам, оказавшимся возле этой двери, приходилось пробираться через переполненный людьми автобус, чтобы выйти на своей остановке.
Кроме этого, из-за незакрывающейся до конца двери ехать в салоне было очень холодно. Напомним, что на территории Свердловской области в ближайшие дни прогнозируют аномально холодную погоду.
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