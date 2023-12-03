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После пожара в екатеринбургской высотке подъезд остался без света
Фото: Вечерние Ведомости
Пожар, случившийся в воскресенье вечером в екатеринбургской высотке, привёл к ещё одной беде. Многие жильцы дома после того, как яркий огонь затушили, остались в темноте.
Напомним, пожар на улице Мичурина в Екатеринбурге, случился вчера, 3 декабря. Горела квартира на верхних этажах. Как выяснили пожарные во время борьбы со стихией, огонь успел перекинуться на электрический кабель растянутый по высоте всего небоскрёба. В итоге проводка погорела на трёх верхних этажах. Большая часть здания погрузилась вот тьму.
Чтобы восстановить питание высотки на Мичурина, требуется замена кабеля, а местами и щитков со счётчиками. Многие жильцы не стали ждать , когда это произойдёт, тем более, что нормальной жизни на последних прокоптившихся этажах мешает теперь не только мрак, но и сильный запах пожарища. Не все люди, эвакуировавшиеся во время пожара, стали возвращаться в свои квартиры после работы огнеборцев, а разбрелись по
городу в поисках временных пристанищ.
Напомним, пожар на улице Мичурина в Екатеринбурге, случился вчера, 3 декабря. Горела квартира на верхних этажах. Как выяснили пожарные во время борьбы со стихией, огонь успел перекинуться на электрический кабель растянутый по высоте всего небоскрёба. В итоге проводка погорела на трёх верхних этажах. Большая часть здания погрузилась вот тьму.
Чтобы восстановить питание высотки на Мичурина, требуется замена кабеля, а местами и щитков со счётчиками. Многие жильцы не стали ждать , когда это произойдёт, тем более, что нормальной жизни на последних прокоптившихся этажах мешает теперь не только мрак, но и сильный запах пожарища. Не все люди, эвакуировавшиеся во время пожара, стали возвращаться в свои квартиры после работы огнеборцев, а разбрелись по
городу в поисках временных пристанищ.
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