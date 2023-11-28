Квартира на 12 этаже полыхает в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В подобие гигантского факела превратилась воскресным вечером жилая высотка в Октябрьском районе Екатеринбурга. Пожар, вспыхнувший в квартире на 12-м этаже видно издалека.Пожар в доме №171 на улице Мичурина в Екатеринбурге возник сегодня вечером, 3 декабря. Загорелась квартира на предпоследнем, 12-м этаже жилого небоскрёба. Такое возвышение над землёй составило дополнительную трудность для пожарных. На вызов их прибыло 29 человек в сопровождении 10 единиц пожарной техники. Приступая к тушения огня, спасатели первым делом вывели на улицу жильцов соседних квартир.Причины возгорания пока неизвестны. Установить их предстоит специалистам МЧС после того, как огнеборцы утихомирят стихию.