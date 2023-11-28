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Квартира на 12 этаже полыхает в Екатеринбурге

20.04 Воскресенье, 3 декабря 2023
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В подобие гигантского факела превратилась воскресным вечером жилая высотка в Октябрьском районе Екатеринбурга. Пожар, вспыхнувший в квартире на 12-м этаже видно издалека.

Пожар в доме №171 на улице Мичурина в Екатеринбурге возник сегодня вечером, 3 декабря. Загорелась квартира на предпоследнем, 12-м этаже жилого небоскрёба. Такое возвышение над землёй составило дополнительную трудность для пожарных. На вызов их прибыло 29 человек в сопровождении 10 единиц пожарной техники. Приступая к тушения огня, спасатели первым делом вывели на улицу жильцов соседних квартир.

Причины возгорания пока неизвестны. Установить их предстоит специалистам МЧС после того, как огнеборцы утихомирят стихию.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:11 На новой неделе в Свердловской области сильно похолодает
20:04 Квартира на 12 этаже полыхает в Екатеринбурге
18:29 Арестован второй фигурант по делу о покушении на екатеринбургского студента
17:31 В клинике «ЗооДоктор» реставрировали лапку екатеринбургской кошечке
15:42 Обильные снегопады выгнали спецтехнику на ночные дороги Свердловской области
14:46 К очередной магнитной буре следует готовиться людям с метеозависимостью
14:24 В ДТП угодил пассажирский автобус в Красноуфимске
13:29 Стрелявшего в студента УрФУ гопника временно арестовали
13:04 Недостаточный контроль за свердловскими дорогами привёл к всплеску ДТП
12:13 В Екатеринбурге срочно ищут дом для «лесного» щенка
17:38 В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
16:59 Из-за скользкой дороги кроссовер чуть не задавил девятилетнего мальчика в Екатеринбурге
14:38 Спасатели предупредили о возможной метели в Свердловской области 3 декабря
13:30 Найденным трупом на Краснолесья в Екатеринбурге оказалась молодая девушка
13:19 В теплосетевой компании объяснили «отапливание» улицы на Химмаше в Екатеринбурге заменой изношенного отрезка трубы
12:15 В Екатеринбурге ищут скрывшегося с места аварии водителя Лады
11:55 В Первоуральске из-за аварии пропала вода в кранах
11:42 В Екатеринбурге возле медцентра на Краснолесья нашли труп
11:20 За сутки в Екатеринбурге сбили трёх пешеходов
22:21 Тепломагистраль без изоляции «отапливает» улицу на Химмаше
20:44 Провести церемонию «Кинопробы» в Екатеринбурге помогла нейросеть
20:04 У регионального оператора «Рифей» в Карпинске сгорел мусоровоз
19:20 Коклюш свирепствует по всей Свердловской области
18:47 Несовершеннолетний житель Туринска изнасиловал ребёнка на 6 лет младше
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