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Найденным трупом на Краснолесья в Екатеринбурге оказалась молодая девушка
Фото: ВВ
Трупом под окнами многоэтажки, на первой этаже которого находится медцентр, оказалось тело молодой девушки. Возраст пока неясен, но, по некоторым данным, она может быть несовершеннолетней.
Девушке может быть 15 или 16 лет, она, вероятно, школьница, сообщает портал Е1, ссылаясь на очевидцев. Официально эту информацию пока не подтвердили.
При этом порталу рассказали, что перед трагедией жильцы дома слышали громкие звуки, похожие на сильный скандал, и даже вызывали какую-то помощь – была ли это полиция, пока неизвестно. Как неизвестны и причины смерти юной девушки.
Напомним, в 2021 году в Кемерово убийца издевался над молодой студенткой Верой Пехтелевой. Соседи многократно звонили в полицию, однако никто так и не приехал, пока девушку не убил ее бывший парень, на теле Веры было около 100 ранений, а соседи звонили в экстренные службы не менее семи раз. Убийца мучал девушку несколько часов. Позже убийцу помиловали за участие в боевых действиях.
Девушке может быть 15 или 16 лет, она, вероятно, школьница, сообщает портал Е1, ссылаясь на очевидцев. Официально эту информацию пока не подтвердили.
При этом порталу рассказали, что перед трагедией жильцы дома слышали громкие звуки, похожие на сильный скандал, и даже вызывали какую-то помощь – была ли это полиция, пока неизвестно. Как неизвестны и причины смерти юной девушки.
Напомним, в 2021 году в Кемерово убийца издевался над молодой студенткой Верой Пехтелевой. Соседи многократно звонили в полицию, однако никто так и не приехал, пока девушку не убил ее бывший парень, на теле Веры было около 100 ранений, а соседи звонили в экстренные службы не менее семи раз. Убийца мучал девушку несколько часов. Позже убийцу помиловали за участие в боевых действиях.
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