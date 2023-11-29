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В Екатеринбурге возле медцентра на Краснолесья нашли труп
Фото: ВВ
На улице Краснолесья в Екатеринбурге обнаружен труп. На данный момент труп лежит на тротуаре и чем-то накрыт. При этом труп лежит рядом со входом в мединский центр, который находится на первом этаже многоэтажки.
На момент публикации официальных комментариев от силовых структур не было. Портал Е1 сообщает, что очевидцы рассказали им, что слышали некие крики из окон дома до обнаружения трупа.
При этом портал пишет, что тело внешне выглядит очень миниатюрным, и предполагает, что этот труп может быть телом подростка или взрослого небольшого роста.
На момент публикации официальных комментариев от силовых структур не было. Портал Е1 сообщает, что очевидцы рассказали им, что слышали некие крики из окон дома до обнаружения трупа.
При этом портал пишет, что тело внешне выглядит очень миниатюрным, и предполагает, что этот труп может быть телом подростка или взрослого небольшого роста.
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