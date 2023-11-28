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За сутки в Свердловской области зарегистрировали 137 ДТП
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловское ГИБДД за минувшие сутки зарегистрировало 137 ДТП, из которых семь с пострадавшими. В региональном главке МВД связывают такое большое количество аварий с последствиями ледяного дождя.
Как сообщает пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, в результате массовых ДТП 18 человек получили травмы, еще четверо погибли, в том числе один ребенок. В связи с этим в целях контроля за состоянием региональных трасс инспекторы дорожного надзора провели обследование 1821 км улично-дорожной сети, где выявлено 119 недостатков.
Как сообщает пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, в результате массовых ДТП 18 человек получили травмы, еще четверо погибли, в том числе один ребенок. В связи с этим в целях контроля за состоянием региональных трасс инспекторы дорожного надзора провели обследование 1821 км улично-дорожной сети, где выявлено 119 недостатков.
«С целью их устранения владельцам дорог выданы 64 рекомендации, возбуждено 8 административных производств по статье 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения в части содержания автодорог»,
— сказал Валерий Горелых.
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