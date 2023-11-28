За сутки в Свердловской области зарегистрировали 137 ДТП

— сказал Валерий Горелых.

«С целью их устранения владельцам дорог выданы 64 рекомендации, возбуждено 8 административных производств по статье 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения в части содержания автодорог»,