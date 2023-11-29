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Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на Серовском тракте

13.39 Четверг, 30 ноября 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Прокуратура Кушвы взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП с рейсовым пассажирским автобусом на Серовском тракте, где погибли четыре человека.

Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Известно, что на место аварии выезжал исполняющий обязанности прокурора Кушвы Александр Паршуков.

Как позже рассказали в ГИБДД, за рулем Renault была 45-летняя женщина с опытом вождения – один месяц. За это время ее успели привлечь к административной ответственности за превышение скорости (ч.2 ст.12.9 КоАП РФ). В момент ДТП с ней в машине находились двое мужчин 44 и 34 лет и ребенок 12 лет. Отмечается, что все они были пристегнутыми ремнями безопасности, но от гибели это их не уберегло.

По словам 38-летнего водителя рейсового автобуса, Renault занесло, когда автомобиль стал возвращаться на свою полосу после обгона. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения вправо, но избежать его все равно не удалось.

Госавтоинспекция призывает водителей с небольшим опытом к аккуратному вождению.

«Если стаж вождения транспортом составляет менее 2 лет, следует отказаться от его управления на период непогоды, начинать опыт вождения лучше в благоприятную погоду со следования по знакомым маршрутам и постепенного выезда на новые дороги, тщательно изучая дорожно-знаковую информацию»,

– подчеркнули в ГИБДД.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Суд оставил в силе абсурдные штрафы редакции «Вечерних ведомостей» по статье о дискредитации
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