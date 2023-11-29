Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на Серовском тракте

– подчеркнули в ГИБДД.

«Если стаж вождения транспортом составляет менее 2 лет, следует отказаться от его управления на период непогоды, начинать опыт вождения лучше в благоприятную погоду со следования по знакомым маршрутам и постепенного выезда на новые дороги, тщательно изучая дорожно-знаковую информацию»,