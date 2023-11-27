Четыре человека погибли в ДТП с автобусом на Серовском тракте





– добавили в ГИБДД. «В момент ДТП в салоне автобуса находилось 26 пассажиров и водитель, они не пострадали. Попутным автобусом всех пассажиров доставили по месту назначения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 29 ноября, на 208-м километре трассы Екатеринбург – Серов столкнулись рейсовый автобус и Renault. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Личности погибших в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель легкового автомобиля при обгоне не справился с управлением и столкнулся со междугородним автобусом 818-го маршрута, ехавшего из Североуральск в Екатеринбург. В результате все, кто находился в Renault погибли.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОВД Кушвы.