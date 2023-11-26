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Из-за массовой аварии ГИБДД ограничило движение на въезде в Екатеринбург
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Из-за массовой аварии на ЕКАД госавтоинспекторы ограничили движение на въезде в город. Возобновить движение обещают после ликвидации гололеда. По данным ГИБДД, за утро было зафиксировано более 20 ДТП.
Дорожники уже начали обрабатывать дорогу специальными реагентами.
Также на месте происшествия продолжают работать шесть экипажей ДПС для помощи автомобилистом, в том числе по оформлению процессуальных документов.
«Проблемные участки образовались на Екатеринбургской кольцевой автодороге с 89 по 79 км от Челябинского до Полевского трактов»,
– заявили в пресс-группе.
Дорожники уже начали обрабатывать дорогу специальными реагентами.
Также на месте происшествия продолжают работать шесть экипажей ДПС для помощи автомобилистом, в том числе по оформлению процессуальных документов.
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