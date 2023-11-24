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СК организовал проверку по факту обморожения малышки из Серова
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Серовской межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области организовал проверку по факту сильного обморожения двухлетней малышки из Серова, которую родители оставили дома под присмотром ее старшей сестры.
По итогам проверки в Следственном комитете намерены дать правовую оценку ситуации.
Напомним, что на мать малышки завели административное дело о ненадлежащем воспитании собственного ребенка (ст. 35 КоАП РФ).
«В ходе проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства инцидента. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей двухлетней девочки, также устанавливаются причины и условия, которые способствовали инциденту. Истребуется характеризующий материал в отношении указанной семьи»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СК.
По итогам проверки в Следственном комитете намерены дать правовую оценку ситуации.
Напомним, что на мать малышки завели административное дело о ненадлежащем воспитании собственного ребенка (ст. 35 КоАП РФ).
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