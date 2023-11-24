СК организовал проверку по факту обморожения малышки из Серова

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СК.

«В ходе проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства инцидента. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей двухлетней девочки, также устанавливаются причины и условия, которые способствовали инциденту. Истребуется характеризующий материал в отношении указанной семьи»,