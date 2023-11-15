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Увеличилось количество жертв призошедшего на прошлой неделе ДТП на Серовском тракте
Фото: Вечерние Ведомости
Список жертв дорожной аварии, произошедшей 15 ноября на одном из участков Серовского тракта, пополнился. Умер ещё один участник того жуткого ДТП.
Житель Краснотурьинска Евгений Частиков был водителем фуры, которая столкнулась с рейсовым автобусом. С места аварии он вместе с другими пострадавшими был госпитализирован. Но полученные травмы оказались слишком серьёзными — врачи почти неделю старались предотвратить летальный исход, однако мужчина скончался, став третьим погибшим в данном происшествии. Другие двое, напомним, — это водитель автобуса и одна из его пассажирок. Кроме того, 4 человека в том ДТП получили менее тяжёлые, несмертельные травмы.
Как сообщают СМИ, без кормильца осталась семья Евгения Частикова — жена и несовершеннолетний сын.
Житель Краснотурьинска Евгений Частиков был водителем фуры, которая столкнулась с рейсовым автобусом. С места аварии он вместе с другими пострадавшими был госпитализирован. Но полученные травмы оказались слишком серьёзными — врачи почти неделю старались предотвратить летальный исход, однако мужчина скончался, став третьим погибшим в данном происшествии. Другие двое, напомним, — это водитель автобуса и одна из его пассажирок. Кроме того, 4 человека в том ДТП получили менее тяжёлые, несмертельные травмы.
Как сообщают СМИ, без кормильца осталась семья Евгения Частикова — жена и несовершеннолетний сын.
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