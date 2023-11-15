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Два человека погибли в результате столкновения автобуса и фуры под Екатеринбургом
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Еще одна смертельная авария произошла на Серовском тракте, где столкнулись фура и автобус. В результате аварии пострадали восемь человек, двое погибли – водитель автобуса и один из его пассажиров. Пострадавших доставили в Верхнепышминскую ЦГБ, сообщили в ГИБДД.
По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, двигавшегося по маршруту №509 «Карпинск – Екатеринбург», начал маневр по обгону впереди идущего транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем со встречного направления.
Проведение административного расследования по факту ДТП взял под свой контроль прокуратура Верхней Пышмы, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Напомним, что сегодня утром на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в столкновении двух «КАМАЗов» погиб человек.
По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, двигавшегося по маршруту №509 «Карпинск – Екатеринбург», начал маневр по обгону впереди идущего транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем со встречного направления.
Проведение административного расследования по факту ДТП взял под свой контроль прокуратура Верхней Пышмы, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Напомним, что сегодня утром на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в столкновении двух «КАМАЗов» погиб человек.
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