К расследованию смертельного ДТП под Екатеринбургом присоединились следователи

– говорится в сообщении пресс-службы СК.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка на предмет наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»,