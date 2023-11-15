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К расследованию смертельного ДТП под Екатеринбургом присоединились следователи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К установлению обстоятельств смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля на Серовском тракте под Екатеринбургом, где погибли два человека, присоединились следователи.
Напомним, что в результате аварии пострадали восемь человек, двое погибли – водитель автобуса и один из его пассажиров.
«По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка на предмет наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»,
– говорится в сообщении пресс-службы СК.
Напомним, что в результате аварии пострадали восемь человек, двое погибли – водитель автобуса и один из его пассажиров.
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