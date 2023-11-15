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К расследованию смертельного ДТП под Екатеринбургом присоединились следователи

14.26 Среда, 15 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К установлению обстоятельств смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля на Серовском тракте под Екатеринбургом, где погибли два человека, присоединились следователи.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка на предмет наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»,

– говорится в сообщении пресс-службы СК.


Напомним, что в результате аварии пострадали восемь человек, двое погибли – водитель автобуса и один из его пассажиров.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:56 В горячей воде в Первоуральске обнаружили опасную бактерию
11:26 Два человека погибли в результате столкновения автобуса и фуры под Екатеринбургом
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09:59 В ДТП с «КАМАЗами» на трассе Екатеринбург –Шадринск – Курган погиб человек
09:27 Госавтоинспекция закрыла движение на трассе Екатеринбург – Тюмень из-за снежной непогоды
21:07 Открытое письмо в защиту студента УрФУ опубликовали журналисты ЕАН
20:25 На Серовском тракте накануне погибла женщина
20:13 Про одного из лучших советских фантастов поговорят в Белинке
19:43 Пёс Рыжий оказался в екатеринбургской ветклинике с ножевой раной
19:20 Суд смягчил приговор по делу высокопоставленных свердловских силовиков, попавшихся на взятке
19:08 Река Тагил стала ловушкой для дальнобойщиков
18:26 «Случайного» убийцу женщины задержали в Ревде
17:37 Второго подозреваемого в шантаже первоуральца задержали
16:59 Свердловский губернатор назначил двух новых замминистров
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