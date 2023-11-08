В ДТП с «КАМАЗами» на трассе Екатеринбург –Шадринск – Курган погиб человек





– просят дорожники. «Пожалуйста, учитывайте эту информацию! Погодные условия изменились, водителям необходимо тоже изменить тактику вождения!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 07.40, в Свердловской области на 44-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган столкнулись два «КАМАЗа». В результате ДТП погиб один человек.Как сообщает «Уралуправтодор», водитель одного «КАМАЗа» не справился с управлением и столкнулся со встречным. Из-за аварии движение оказалось перекрыто в обоих направлениях. Сейчас на месте происшествия работают комбинированная дорожная и пожарная спецмашины, которые должны будут освободить проезжую часть.