Возрастное ограничение 18+
Прокуратура организовала проверку после пожара в екатеринбургской школе №154
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку после сегодняшнего пожара в школе №154 на бульваре Денисова-Уральского, 3. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, возгорание произошло около 11.00 под крыльцом школы. В результате пожара из здания было эвакуировано порядка 700 учащихся, 50 педагогов и сотрудников школы. В настоящий момент огонь удалось потушить, выясняются обстоятельства его возникновения.
Сейчас сотрудники прокуратуры намерены дать оценку соблюдению законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении, в том числе ведомство оценит как действовали руководители и персонал школы во время происшествия.
Напомним, что еще один пожар вспыхивал в лаборантской дегтярской школы №16 в начале ноября, а до этого – в екатеринбургской школе №44 в сентябре.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, возгорание произошло около 11.00 под крыльцом школы. В результате пожара из здания было эвакуировано порядка 700 учащихся, 50 педагогов и сотрудников школы. В настоящий момент огонь удалось потушить, выясняются обстоятельства его возникновения.
Сейчас сотрудники прокуратуры намерены дать оценку соблюдению законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении, в том числе ведомство оценит как действовали руководители и персонал школы во время происшествия.
Напомним, что еще один пожар вспыхивал в лаборантской дегтярской школы №16 в начале ноября, а до этого – в екатеринбургской школе №44 в сентябре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура организовала проверку после сообщений о тараканах в екатеринбургской школе
10 ноября 2023
10 ноября 2023
Прокуратура начала проверку после сообщения о травмировании ребенка в свердловском санатории
08 ноября 2023
08 ноября 2023