Прокуратура организовала проверку после пожара в дегтярской школе





– рассказали в ведомстве. «На данный момент устанавливаются точная причина возникновения возгорания, предположительная причина – неисправность электрического шкафа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Ревды организовала проверку после пожара, который вспыхнул в лаборантской дегтярской школы №16. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, возгорание произошло сегодня, 8 ноября, примерно в 09.37. Из-за этого из школы эвакуировали 324 учащихся, 31 педагога и других сотрудников образовательного учреждения.Сейчас сотрудники прокуратуры намерены дать оценку соблюдению законодательства о противопожарной безопасности в школе, в том числе они оценят действия руководства образовательного учреждения и его сотрудников на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся.