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Прокуратура организовала проверку после пожара в дегтярской школе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Ревды организовала проверку после пожара, который вспыхнул в лаборантской дегтярской школы №16. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, возгорание произошло сегодня, 8 ноября, примерно в 09.37. Из-за этого из школы эвакуировали 324 учащихся, 31 педагога и других сотрудников образовательного учреждения.
Сейчас сотрудники прокуратуры намерены дать оценку соблюдению законодательства о противопожарной безопасности в школе, в том числе они оценят действия руководства образовательного учреждения и его сотрудников на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, возгорание произошло сегодня, 8 ноября, примерно в 09.37. Из-за этого из школы эвакуировали 324 учащихся, 31 педагога и других сотрудников образовательного учреждения.
«На данный момент устанавливаются точная причина возникновения возгорания, предположительная причина – неисправность электрического шкафа»,
– рассказали в ведомстве.
Сейчас сотрудники прокуратуры намерены дать оценку соблюдению законодательства о противопожарной безопасности в школе, в том числе они оценят действия руководства образовательного учреждения и его сотрудников на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся.
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