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По факту ДТП с электричкой в Екатеринбурге прокуратура начала проверку
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием электрически и Volkswagen в столице Урала. На место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор вместе с оперативной группой ЛО МВД станции Екатеринбург-Пассажирский.
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, столкновение произошло на 498-м перегоне Гипсовая – Шувакиш свердловской железной дороги. Сбивший Volkswagen электропоезд следовал по маршруту Екатеринбург – Шувакиш (Верхняя Пышма -Музей). В момент столкновения в электропоезде находились семь пассажиров, из них никто не пострадал. Водителя Volkswagen доставили в больницу.
Сейчас ведомство намерено дать оценку действиям работников железнодорожного транспорта. Отмечается, что из-за ДТП задержек в движении поездов нет.
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, столкновение произошло на 498-м перегоне Гипсовая – Шувакиш свердловской железной дороги. Сбивший Volkswagen электропоезд следовал по маршруту Екатеринбург – Шувакиш (Верхняя Пышма -Музей). В момент столкновения в электропоезде находились семь пассажиров, из них никто не пострадал. Водителя Volkswagen доставили в больницу.
Сейчас ведомство намерено дать оценку действиям работников железнодорожного транспорта. Отмечается, что из-за ДТП задержек в движении поездов нет.
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