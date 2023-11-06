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В Екатеринбурге пассажирская электричка сбила Volkswagen
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге на железнодорожном переезде по улице Монтажников пассажирская электричка сбила Volkswagen. В результате столкновения пострадал водитель. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел сегодня около 12.00. На кадрах, которые опубликовала региональная Госавтоинспекция, видно, как водитель неосторожно выезжает носом автомобиля на железнодорожные пути, после чего его сносит электричка.
Сообщается, что железнодорожный состав после столкновения с автомобилем продолжил ехать по маршруту.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел сегодня около 12.00. На кадрах, которые опубликовала региональная Госавтоинспекция, видно, как водитель неосторожно выезжает носом автомобиля на железнодорожные пути, после чего его сносит электричка.
Сообщается, что железнодорожный состав после столкновения с автомобилем продолжил ехать по маршруту.
«Железнодорожный состав продолжил движение, в настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку»,
– заявили в пресс-группе.
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