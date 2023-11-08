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Пострадавшая в ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Шестилетняя девочка, которая пострадала в ДТП на 64-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск, скончалась в больнице спустя десять дней после аварии.
Как сообщили URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области, девочка умерла накануне, 12 ноября.
Напомним, ДТП, о котором идет речь, произошло 2 ноября. Тогда водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся другим Hyundai. В результате аварии погибли водитель первого автомобиля и его пассажир. Водитель второго автомобиля и его несовершеннолетние пассажиры – дети шести и дести лет – после столкновения выжили и были доставлены в больницу.
Как сообщили URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области, девочка умерла накануне, 12 ноября.
Напомним, ДТП, о котором идет речь, произошло 2 ноября. Тогда водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся другим Hyundai. В результате аварии погибли водитель первого автомобиля и его пассажир. Водитель второго автомобиля и его несовершеннолетние пассажиры – дети шести и дести лет – после столкновения выжили и были доставлены в больницу.
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На свердловской трассе в аварии погиб водитель «семерки»
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12 ноября 2023