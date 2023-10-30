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Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Режевская городская прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в районе 64-го километра трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск, которая произошла сегодня.
По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся другим Hyundai. В результате аварии водитель первого автомобиля и его пассажир погибли. Водитель второго автомобиля и его несовершеннолетние пассажиры – дети шести и дести лет – получили травмы и были госпитализированы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства при содержании автомобильных дорог.
По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся другим Hyundai. В результате аварии водитель первого автомобиля и его пассажир погибли. Водитель второго автомобиля и его несовершеннолетние пассажиры – дети шести и дести лет – получили травмы и были госпитализированы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства при содержании автомобильных дорог.
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