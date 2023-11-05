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Один человек погиб в ДТП в Екатеринбурге
Иллюстрация: ВВ
Один человек погиб после аварии в Екатеринбурге за последние сутки. Такой печальной статистикой поделились в Госавтоинспекции столицы Урала.
Всего за сутки в городе произошло шесть ДТП. В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что это – два столкновения, три наезда – на пешехода, препятствие и стоящий автомобиль, и одна машина опрокинулась.
Кроме того, сегодняшний, субботний, туман явно не делает видимость в городе и пригородах лучше, поэтому инспекторы призывают к внимательности и бдительности за рулём, а также соблюдению правил дорожного движения.
Всего за сутки в городе произошло шесть ДТП. В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что это – два столкновения, три наезда – на пешехода, препятствие и стоящий автомобиль, и одна машина опрокинулась.
Кроме того, сегодняшний, субботний, туман явно не делает видимость в городе и пригородах лучше, поэтому инспекторы призывают к внимательности и бдительности за рулём, а также соблюдению правил дорожного движения.
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