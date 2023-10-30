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Одни человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Серов – Североуральск – Ивдель
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 7 ноября, около 11.20 на 16-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris, в результате чего один человек погиб и еще двое серьезно пострадали.
По предварительным данным, водитель Lada при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Hyundai на встречной полосе. В результате аварии водитель Hyundai скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм. Водитель Lada и пассажирка Hyundai были доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу.
По предварительным данным, водитель Lada при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Hyundai на встречной полосе. В результате аварии водитель Hyundai скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм. Водитель Lada и пассажирка Hyundai были доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу.
«Основную причину ДТП сотрудники полиции установят по окончанию следствия, по результатам которого будет принято процессуальное решение»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
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