Одни человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Серов – Североуральск – Ивдель





– сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Основную причину ДТП сотрудники полиции установят по окончанию следствия, по результатам которого будет принято процессуальное решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 7 ноября, около 11.20 на 16-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris, в результате чего один человек погиб и еще двое серьезно пострадали.По предварительным данным, водитель Lada при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Hyundai на встречной полосе. В результате аварии водитель Hyundai скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм. Водитель Lada и пассажирка Hyundai были доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу.