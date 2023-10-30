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Умер третий за два года председатель гордумы Североуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В результате лобового столкновения двух автомобилей на свердловской трассе погиб спикер думы Североуральска Виктор Ильин, став уже третьим председателем Североуральской думы, ушедшим из жизни за последние два года.
О его смерти сообщает издание «ПроСевероуральск.ру». Авария произошла на 16-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель. Гибель спикера также подтвердили ЕАН в городском совете депутатов.
Напомним, что в октябре 2021 года покончила с жизнью Елена Балбекова, а в марте 2022 года от внезапной остановки сердца скончался Александр Злобин.
Виктор Ильин избирался в несколько созывов гордумы Североуральска в качестве самовыдвиженца и был одним из главных критиков городской администрации. В 2022 году Ильин стал сторонником «Единой России» и на выборах в сентябре 2022 года был избран депутатом уже от этой партии. Вскоре после этого его избрали председателем думы. Виктору Ильину был 61 год.
О его смерти сообщает издание «ПроСевероуральск.ру». Авария произошла на 16-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель. Гибель спикера также подтвердили ЕАН в городском совете депутатов.
Напомним, что в октябре 2021 года покончила с жизнью Елена Балбекова, а в марте 2022 года от внезапной остановки сердца скончался Александр Злобин.
Виктор Ильин избирался в несколько созывов гордумы Североуральска в качестве самовыдвиженца и был одним из главных критиков городской администрации. В 2022 году Ильин стал сторонником «Единой России» и на выборах в сентябре 2022 года был избран депутатом уже от этой партии. Вскоре после этого его избрали председателем думы. Виктору Ильину был 61 год.
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