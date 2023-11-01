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В Екатеринбурге обнаружили обезглавленную собаку
Фото: телеграм-канал «Безумный ЕКБ»
В Екатеринбурге местные жители обнаружили обезглавленную собаку. Труп животного заметили вчера, 5 ноября, на Вторчермете около кольца на улице Титова.
По другим данным, собаку в тот день утром сбила грузовая машина, и голова у нее была. После ДТП якобы тело убрали с дороги.
Напомним, что в Серове 31 октября местные жители обнаружили заживо закопанного ротвейлера. Его, к счастью, удалось спасти.
«Головы и крови рядом нет. Скорее всего труп собаки обезглавили где-то в другом месте, а после выкинули у заправки»,
– приводят слова очевидца в телеграм-канале «Безумный ЕКБ».
По другим данным, собаку в тот день утром сбила грузовая машина, и голова у нее была. После ДТП якобы тело убрали с дороги.
Напомним, что в Серове 31 октября местные жители обнаружили заживо закопанного ротвейлера. Его, к счастью, удалось спасти.
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