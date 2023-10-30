Возрастное ограничение 18+
В парке Маяковского произошёл пожар
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сразу шестнадцать екатеринбургских пожарных посетили в воскресенье, 5 ноября, Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского. К сожалению, не с целью культурно отдохнуть, а по вызову.
В парк Маяковского огнеборцев вызвали из-за пожара, который возник на территории парка во второй половине дня. Как и в случае с пожаром возле Дома облправительства, возгорание в ЦПКиО выглядело страшнее, чем оказалось в действительности. Чёрный дым, поднимаясь высоко над домами, издалека извещал о горожан о ЧП, горело ярко, но обошлось без потсрадавших и катастрофического ущерба.
По сообщению МЧС, возгорание произошло в отдельно стоящем здании. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Огонь тушили 16 профессионалов, которые на вызов прибыли с шестью единицами спецтехники.
В парк Маяковского огнеборцев вызвали из-за пожара, который возник на территории парка во второй половине дня. Как и в случае с пожаром возле Дома облправительства, возгорание в ЦПКиО выглядело страшнее, чем оказалось в действительности. Чёрный дым, поднимаясь высоко над домами, издалека извещал о горожан о ЧП, горело ярко, но обошлось без потсрадавших и катастрофического ущерба.
По сообщению МЧС, возгорание произошло в отдельно стоящем здании. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Огонь тушили 16 профессионалов, которые на вызов прибыли с шестью единицами спецтехники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Парк Маяковского вернётся «Орбита»
01 ноября 2023
01 ноября 2023