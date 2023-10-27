На фоне дома правительства Свердловской области сильно горело

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Масштабный пожар вспыхнул накануне вечером в центре Екатеринбурга, аккурат возле дома правительства Свердловской области. Несмотря на апокалиптический вид, пожар особых бед не наделал.Пожар на улице Антона Валека возник в субботу, 4 ноября, в начале 11 часов вечера. Как выяснилось позже, загорелся утеплитель на строительной площадке. Огонь перекинулся и на другие стройматериалы, лежавшие под открытым небом. Общая площадь пожара в «пиковый» момент составила около 80 квадратных метров.На борьбу с огненной стихией были направлены две спецмашины и шесть человек личного состава пожарной части. Локализация и устранение открытого горения заняло совсем немного времени, но надымить успело изрядно — клубы чёрного дыма от пылающего утеплителя поднимались выше крыши 11-этажного правительственного здания и видны были из разных районов Екатеринбурга.