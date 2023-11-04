Ночью под Невьянском в ДТП погибла девушка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью всего в двух километрах от Невьянска опрокинулась машина. В результате дорожно-траспортного происшествия погиб человек.Авария со смертельным исходом произошла на дороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». Легковой автомобиль марки «Киа Рио» съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Сидевшая за рулём машины 23-летняя девушка скончалась от полученных травм. Была травмирована и её 32-летняя пассажирка. Её с места происшествия госпитализировали в больницу Невьянска.По предварительной версии, причиной ДТП стал гололёд и неверно выбранная погибшей скорость. Кроме того, обе девушки во время езды не были пристёгнуты ремнями безопасности. Расследование происшествия продолжается. В числе прочего, погибшую проверят на наличие алкоголя в организме.