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Ночью под Невьянском в ДТП погибла девушка
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Минувшей ночью всего в двух километрах от Невьянска опрокинулась машина. В результате дорожно-траспортного происшествия погиб человек.
Авария со смертельным исходом произошла на дороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». Легковой автомобиль марки «Киа Рио» съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Сидевшая за рулём машины 23-летняя девушка скончалась от полученных травм. Была травмирована и её 32-летняя пассажирка. Её с места происшествия госпитализировали в больницу Невьянска.
По предварительной версии, причиной ДТП стал гололёд и неверно выбранная погибшей скорость. Кроме того, обе девушки во время езды не были пристёгнуты ремнями безопасности. Расследование происшествия продолжается. В числе прочего, погибшую проверят на наличие алкоголя в организме.
Авария со смертельным исходом произошла на дороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». Легковой автомобиль марки «Киа Рио» съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Сидевшая за рулём машины 23-летняя девушка скончалась от полученных травм. Была травмирована и её 32-летняя пассажирка. Её с места происшествия госпитализировали в больницу Невьянска.
По предварительной версии, причиной ДТП стал гололёд и неверно выбранная погибшей скорость. Кроме того, обе девушки во время езды не были пристёгнуты ремнями безопасности. Расследование происшествия продолжается. В числе прочего, погибшую проверят на наличие алкоголя в организме.
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