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Екатеринбургская прокуратура организовала проверку после взрыва баллона стройке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по факту взрыва газового баллона на строительной площадке на ВИЗе, в результате которого пострадали двое рабочих.
По данным ведомства, у одного из пострадавших перелом левой голени и ожоги верхних дыхательных путей, у второго – перелом правой голени.
В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдения требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ. В том числе специалисты намерены установить ответственное лицо организации, в обязанности которого входил контроль за соблюдением техники безопасности.
Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Верх-Исетского района Алексей Лобазов.
По данным ведомства, у одного из пострадавших перелом левой голени и ожоги верхних дыхательных путей, у второго – перелом правой голени.
В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдения требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ. В том числе специалисты намерены установить ответственное лицо организации, в обязанности которого входил контроль за соблюдением техники безопасности.
Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Верх-Исетского района Алексей Лобазов.
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