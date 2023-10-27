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В Екатеринбурге на стройплощадке от взрыва баллона пострадали двое рабочих
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на стройплощадке ЖК «Нагорный» на ВИЗе от взрыва газовых баллонов серьезно пострадали двое рабочих. Сейчас они находятся в больнице.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на очевидца, рабочие пытались зажечь пропановый баллон, – это было необходимо для работы – но он взорвался. По данным телеграм-канала Ural Mash, мужчины нарушили технику безопасности.
Предварительно пострадавшим диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и переломы ног. Об этом сообщили в полиции.
«Двое пострадавших в состоянии средней тяжести с различными травмами госпитализированы в одно из лечебных учреждений города. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь»,
– сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на очевидца, рабочие пытались зажечь пропановый баллон, – это было необходимо для работы – но он взорвался. По данным телеграм-канала Ural Mash, мужчины нарушили технику безопасности.
Предварительно пострадавшим диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и переломы ног. Об этом сообщили в полиции.
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