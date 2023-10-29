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Октябрьская авария под Пермью унесла жизнь ещё одного уральского футболиста
Фото: ВК-группа «Чемпионат | Championat.com»
Число погибших в пермской аварии, случившейся вечером 11 октября в Пермском крае, увеличилось. На больничной койке скончался молодой спортсмен, всё это время находившийся в коме.
Врачи Пермской краевой клинической больницы три недели боролись за жизнь 21-летнего Кирилла Кочеткова, но чуда, увы, не произошло. Футболист нижнетагильского клуба «Уралец-ТС» умер сегодня утром, так и не придя в сознание. Руководство ФК выразило в связи с этим соболезнования семье спортсмена и пообещало помочь с его похоронами. Поддержку обещали оказать и представители клуба «Амкар Пермь», в котором занимался Кочетков до перехода в «Уралец».
Напомним, четверо спортсменов футбольного клуба «Уралец-ТС» попали в жёсткую аварию в 25 километрах от города Горнозаводска Пермского края. Они ехали на легковой машине, когда их «Лада» столкнулась с грузовой «ГАЗелью». При столкновении Евгений Ситников получил смертельные травмы, а Кирилл Кочетков в бессознательном состоянии был госпитализирован. Двое их приятелей получили менее серьёзные травмы. Против одного из них — сидевшего за рулём «Лады» Дениса Федоровича — возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ («нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
Врачи Пермской краевой клинической больницы три недели боролись за жизнь 21-летнего Кирилла Кочеткова, но чуда, увы, не произошло. Футболист нижнетагильского клуба «Уралец-ТС» умер сегодня утром, так и не придя в сознание. Руководство ФК выразило в связи с этим соболезнования семье спортсмена и пообещало помочь с его похоронами. Поддержку обещали оказать и представители клуба «Амкар Пермь», в котором занимался Кочетков до перехода в «Уралец».
Напомним, четверо спортсменов футбольного клуба «Уралец-ТС» попали в жёсткую аварию в 25 километрах от города Горнозаводска Пермского края. Они ехали на легковой машине, когда их «Лада» столкнулась с грузовой «ГАЗелью». При столкновении Евгений Ситников получил смертельные травмы, а Кирилл Кочетков в бессознательном состоянии был госпитализирован. Двое их приятелей получили менее серьёзные травмы. Против одного из них — сидевшего за рулём «Лады» Дениса Федоровича — возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ («нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
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Грузовик и легковушка столкнулись между Пермью и Екатеринбургом
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