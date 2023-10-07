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В вечерней автоаварии погиб футболист ФК «Уралец-ТС»
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Накануне вечером, 11 октября, в автомобильную аварию попали четверо футболистов нижнетагильского спортивного клуба «Уралец-ТС». Один из них погиб, другой находится в коме.
Авария произошла в 22:00 на 25 километре горнозаводской трассы в Пермском крае. Легковая машина марки «Лада Приора» врезалась в ехавшую ей навстречу «ГАЗель». От удара легковой автомобиль выбросило с проезжей части на обочину, где он перевернулся на крышу. Все находившиеся в нём люди получили при этом травмы, в том числе — смертельные.
Погибший — 33-летний спортсмен футбольного клуба «Уралец-ТС» Евгений Ситников. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Товарищ Ситникова по футбольному клубу Кирилл Кочетов был госпитализирован и сейчас находится в состоянии комы. Двое других пассажиров, тоже футболисты из Нижнего Тагила, были доставлены в больницу в сознании. Это Денис Федорочев и Кирилл Мыльников.
По факту инцидента организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщает информационное агентство «Все новости».
Авария произошла в 22:00 на 25 километре горнозаводской трассы в Пермском крае. Легковая машина марки «Лада Приора» врезалась в ехавшую ей навстречу «ГАЗель». От удара легковой автомобиль выбросило с проезжей части на обочину, где он перевернулся на крышу. Все находившиеся в нём люди получили при этом травмы, в том числе — смертельные.
Погибший — 33-летний спортсмен футбольного клуба «Уралец-ТС» Евгений Ситников. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Товарищ Ситникова по футбольному клубу Кирилл Кочетов был госпитализирован и сейчас находится в состоянии комы. Двое других пассажиров, тоже футболисты из Нижнего Тагила, были доставлены в больницу в сознании. Это Денис Федорочев и Кирилл Мыльников.
По факту инцидента организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщает информационное агентство «Все новости».
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