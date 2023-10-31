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Пропавшие в Свердловской области во время сплава туристы нашлись
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области нашлись туристы, которые не вышли к назначенным месту и времени после сплава по реке. Об этом сообщил глава Березовского округа Писцов Евгений в своем телеграм-канале.
Напомним, что сегодня стало известно, что в районе Ивдельского городского округа пропали туристы, которые вчера должны были встретиться с организатором сплава.
«По информации главы Ивделя Владимира Давыдовича двое туристов вышли пешком в Вижай за помощью, трое остались с вещами на месте, к ним выехали спасатели»,
– сообщил Писцов Евгений.
Напомним, что сегодня стало известно, что в районе Ивдельского городского округа пропали туристы, которые вчера должны были встретиться с организатором сплава.
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