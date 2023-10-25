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В Свердловской области пропала группа туристов из пяти человек

11.37 Вторник, 31 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области во время сплава по реке Вижай пропала группа туристов из пяти человек. Сейчас их разыскивают полиция и спасатели.

Как сообщил глава пресс-службе регионального ГУ МВД Валерий Горелых, туристы начали сплав от поселка Тахта утром 26 октября. По планам путешественники должны были сплавляться около 50 километров до поселка Вижай, где утром 30 октября их ждал организатор сплава. Однако к назначенным месту и времени они не появились.

В состав туристической группы входили 35-летний директор коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай и четыре логиста из того же города: 32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин.

По одной из версий, группа могла задержаться из-за обмеления реки Вижай или из-за резкого похолодания. Полиция предполагает, что некоторые участки туристам пришлось проходить пешком.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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