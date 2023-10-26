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Со снежной напастью на свердловских дорогах борются 276 спецмашин

17.02 Понедельник, 30 октября 2023
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Сегодня на борьбу со снежной напастью на дороги Свердловской области выехали 276 спецмашин, сообщает региональное управление автомобильных дорог.

«На западе, юго-востоке, в центральной и местами в северной части региона продолжается снегопад. Если утром метеопосты регистрировали низкий коэффициент сцепления на 25 метеопостах, в том числе на ключевых трассах, то, по состоянию на 16.00, на абсолютном большинстве участков гололёд устранён»,

– заявили специалисты «Уралуправтодора».


Тем не менее, расчистка дорог будет продолжаться. Так как снегопад продолжается, дорожники прогнозирует, что общее количество техники, работающей на уборке снега, будет необходимо довести подрядными организациями до 368 единиц.

Напомним, что за 29 октября в Свердловской области на фоне сильного снегопада зарегистрировали 61 ДТП.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:24 Синоптики предупреждают о гололедице и снеге с дождем в Свердловской области
19:43 Один погибший и один пострадавший в ДТП под Сысертью
18:42 На парковке в Екатеринбурге неизвестные покрасили чужие автомобили
17:41 Появляются всё новые подробности гибели полицейского в Екатеринбурге
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