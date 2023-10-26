Со снежной напастью на свердловских дорогах борются 276 спецмашин

– заявили специалисты «Уралуправтодора».

«На западе, юго-востоке, в центральной и местами в северной части региона продолжается снегопад. Если утром метеопосты регистрировали низкий коэффициент сцепления на 25 метеопостах, в том числе на ключевых трассах, то, по состоянию на 16.00, на абсолютном большинстве участков гололёд устранён»,