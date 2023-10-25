Возрастное ограничение 18+
За 29 октября в Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшее воскресенье, 29 октября, в Свердловской области зарегистрировали 61 ДТП, в том числе смертельные. Такие данные приводит региональное УГИБДД.
В связи с этим в ГИБДД призывают водителей к осторожности и просит не спешить на дорогах.
Ранее свердловская Госавтоинспекция обвинила руководство региона в плохом состоянии дорог после снегопада.
«В Свердловской области зарегистрировано 61 ДТП, из них 14 с пострадавшими. Всего травмированы 23 человека, трое из которых дети и 3 человека погибли»,
– говорится в сообщении.
В связи с этим в ГИБДД призывают водителей к осторожности и просит не спешить на дорогах.
Ранее свердловская Госавтоинспекция обвинила руководство региона в плохом состоянии дорог после снегопада.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловское ГИБДД обвинило власти в плохом состоянии дорог
25 октября 2023
25 октября 2023
Свердловское УГИБДД предупреждает о скользких дорогах
26 октября 2023
26 октября 2023
Свердловское УГИБДД предупреждает о возможном обледенении дорог
23 октября 2023
23 октября 2023
Госавтоинспекция закрыла движение по трассе Первоуральск – Шаля
23 октября 2023
23 октября 2023