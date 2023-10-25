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Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП на трассе Тюмень – Екатеринбург
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 29 октября, около 22.00 в Свердловской области на 183-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург столкнулись Lada Largus и Opel Astra. В результате ДТП пострадали двое взрослых и четверо детей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 31-летний водитель Lada не учел дорожные и метеорологические условия и, не справившись с управлением, налетел на барьерное ограждение, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с ехавшим там Opel.
Установлено, что в салоне Lada Largus находилась семейная пара: супруги и четверо детей одного, четырех, семи и десяти лет. Несовершеннолетние пассажиры ехали вместе на заднем сидении.
К счастью, дети и их мать серьезных травм в результате ДТП не получили – их после осмотра медиками отпустили домой. Отца семейства доставили в Пышминскую ЦРБ.
Ранее в ГИБДД сообщали, что за 29 октября в Свердловской области зарегистрировали 61 ДТП.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 31-летний водитель Lada не учел дорожные и метеорологические условия и, не справившись с управлением, налетел на барьерное ограждение, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с ехавшим там Opel.
Установлено, что в салоне Lada Largus находилась семейная пара: супруги и четверо детей одного, четырех, семи и десяти лет. Несовершеннолетние пассажиры ехали вместе на заднем сидении.
«Лишь годовалый ребенок перевозился в автокресле, остальные перевозились с нарушением правил дорожного движения без использования детских удерживающих устройств»,
– подчеркнули в ГИБДД.
К счастью, дети и их мать серьезных травм в результате ДТП не получили – их после осмотра медиками отпустили домой. Отца семейства доставили в Пышминскую ЦРБ.
Ранее в ГИБДД сообщали, что за 29 октября в Свердловской области зарегистрировали 61 ДТП.
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