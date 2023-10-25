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Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области на 73-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погиб один из пассажиров.
По предварительным данным, 18-летняя водительница Hyundai Solaris не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Газелью» и BMW Х1. В результате аварии погиб 25-летний пассажир Hyundai. Он скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщили в УГИБДД по региону.
Кроме этого, травмы получили водители Hyundai и BMW. Их доставили в Режевскую больницу.
По предварительным данным, 18-летняя водительница Hyundai Solaris не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Газелью» и BMW Х1. В результате аварии погиб 25-летний пассажир Hyundai. Он скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщили в УГИБДД по региону.
Кроме этого, травмы получили водители Hyundai и BMW. Их доставили в Режевскую больницу.
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