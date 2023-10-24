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Из-за беспорядков «Уральские авиалинии» перенесли рейс «Екатеринбург – Махачкала»
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приняла решение перенести рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу, в аэропорту которой накануне произошли массовые беспорядки.
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сегодняшние вылеты перенесли на завтра. Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово» самолет из уральской столицы должен был вылететь в столицу Дагестана сегодня в 11.15. Вылет перенесли на 31 октября 02.05, и в обратную сторону – на 03.55. Изменения так же произошли в перелетах авиакомпании из Домодедово в Махачкалу и обратно.
Напомним, что в полиции заявили о задержании 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что сегодняшние вылеты перенесли на завтра. Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово» самолет из уральской столицы должен был вылететь в столицу Дагестана сегодня в 11.15. Вылет перенесли на 31 октября 02.05, и в обратную сторону – на 03.55. Изменения так же произошли в перелетах авиакомпании из Домодедово в Махачкалу и обратно.
Напомним, что в полиции заявили о задержании 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.
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