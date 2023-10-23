Возрастное ограничение 18+
Госавтоинспекция закрыла движение по трассе Первоуральск – Шаля
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловская Госавтоинспекция закрыла движение по трассе Первоуральск – Шаля из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрова. Ограничения действуют с 18-го по 55-й километр дороги.
Ранее госавтоинспектора предупреждали об осадках в виде снега в большинстве районов региона и возможном обледенении дорог, в связи с чем просили отказаться от поездок тех, кто не успел сменить шины.
«Ограничения будут сняты только после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения»,
– пояснили в УГИБДД по региону.
Ранее госавтоинспектора предупреждали об осадках в виде снега в большинстве районов региона и возможном обледенении дорог, в связи с чем просили отказаться от поездок тех, кто не успел сменить шины.
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