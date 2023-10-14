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Свердловское УГИБДД предупреждает о возможном обледенении дорог
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловская Госавтоинспекция предупреждает о снежных осадках в большинстве районов региона и возможном обледенении дорог и призывает водителей, не сменивших шины, отменять поездки.
Госавтоинспектора также напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при движении на заснеженных участках, а именно: значительно снижать скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров обгона, аккуратно совершать повороты и развороты.
Пешеходов тоже просят заботиться о своей безопасности и при выходе на дорогу приспускать капюшон и снимать наушники. Кроме этого, отмечается, что безопаснее всего будет дожидаться полной остановки транспорта перед выходом на дорогу.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону «112».
«Водителям, не сменившим шины на зимние, рекомендуем отменить все поездки и оставаться дома. По возможности как можно скорее сменить шины на зимние. Это позволит избежать дорожно-транспортных происшествий»,
– говорится в сообщении регионального УГИБДД.
Госавтоинспектора также напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при движении на заснеженных участках, а именно: значительно снижать скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров обгона, аккуратно совершать повороты и развороты.
Пешеходов тоже просят заботиться о своей безопасности и при выходе на дорогу приспускать капюшон и снимать наушники. Кроме этого, отмечается, что безопаснее всего будет дожидаться полной остановки транспорта перед выходом на дорогу.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону «112».
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