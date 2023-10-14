Свердловское УГИБДД предупреждает о возможном обледенении дорог





– говорится в сообщении регионального УГИБДД. «Водителям, не сменившим шины на зимние, рекомендуем отменить все поездки и оставаться дома. По возможности как можно скорее сменить шины на зимние. Это позволит избежать дорожно-транспортных происшествий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает о снежных осадках в большинстве районов региона и возможном обледенении дорог и призывает водителей, не сменивших шины, отменять поездки.Госавтоинспектора также напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при движении на заснеженных участках, а именно: значительно снижать скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров обгона, аккуратно совершать повороты и развороты.Пешеходов тоже просят заботиться о своей безопасности и при выходе на дорогу приспускать капюшон и снимать наушники. Кроме этого, отмечается, что безопаснее всего будет дожидаться полной остановки транспорта перед выходом на дорогу.При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону «112».