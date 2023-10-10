Возрастное ограничение 18+
Для пожилых водителей Свердловской области предложили ужесточить медконтроль
Фото: Вечерние Ведомости
Заместитель начальника ГИБДД по Свердловской области Денис Колясников предложил усилить медицинский контроль за пожилыми водителями. О необходимость особого подхода к «возрастным» автолюбителям он высказался в связи с недавней аварией, в которой погибли два человека.
«Я склоняюсь к тому, что вводить ограничения необходимо. Если не возрастной ценз, то надо хотя бы усилить за ними контроль в части прохождения медицинской комиссии. Сегодня его нет. Есть общий порядок. Но, как правило, возрастные люди скрывают свои заболевания и, наоборот, на медкомиссии говорят о том, что физически здоровы», — сказал Колясников в эфире телеканала ОТВ.
По данным Свердловской ГИБДД, в 2023 году на дорогах области было зафиксировано 69 дорожно-транспортных происшествий с участием
водителей старше 60 лет. В большинстве этих случаев виноватыми оказывались именно такие водители. А самый, пожалуй, шокирующий произошёл на этой неделе, когда 79-летний Юрий Бабушкин на своём «Пежо» въехал на трамвайную остановку и посбивал ожидающих там транспорта людей. Двое из пострадавших погибли, один попал в больницу.
К слову, против Бабушкина возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц»). Суд может приговорить пенсионера к лишению свободы на срок до семи лет.
«Я склоняюсь к тому, что вводить ограничения необходимо. Если не возрастной ценз, то надо хотя бы усилить за ними контроль в части прохождения медицинской комиссии. Сегодня его нет. Есть общий порядок. Но, как правило, возрастные люди скрывают свои заболевания и, наоборот, на медкомиссии говорят о том, что физически здоровы», — сказал Колясников в эфире телеканала ОТВ.
По данным Свердловской ГИБДД, в 2023 году на дорогах области было зафиксировано 69 дорожно-транспортных происшествий с участием
водителей старше 60 лет. В большинстве этих случаев виноватыми оказывались именно такие водители. А самый, пожалуй, шокирующий произошёл на этой неделе, когда 79-летний Юрий Бабушкин на своём «Пежо» въехал на трамвайную остановку и посбивал ожидающих там транспорта людей. Двое из пострадавших погибли, один попал в больницу.
К слову, против Бабушкина возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц»). Суд может приговорить пенсионера к лишению свободы на срок до семи лет.
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