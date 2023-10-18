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Установлена личность погибшего на трамвайной остановке екатеринбуржца

19.48 Среда, 18 октября 2023
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Целый день о погибшем накануне на трамвайной остановке мужчине писали как о неизвестном. Если личность погибшей женщины стала известна почти сразу, то отсутствие документов при этом человеке усложнило задачу.

Только сегодня стало известно, что второй человек, погибший вечером, 17 октября на уралмашевской остановке трамвая, местный житель 1974
года рождения. Фамилия его Антипов, как сообщили в главном управлении МВД по Свердловской области, и проживал он на Уралмаше, неподалёку от места гибели.

Третий пострадавший от «взбесившейся» иномарки человек — женщина. Она получила травмы и находится в Центральной городской больнице №2. Состояние её врачи оценивают, как средней тяжести.

Пожилой водитель иномарки, который не справился с управлением и заехал на своём «Пежо» на трамвайную остановку, стал фигурантом уголовного дела. Его будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Неприятности с правосудием могут возникнуть и у медиков, у которых 79-летний мужчина проходил медкомиссию для получения водительских прав. Сейчас Госавтоинспекция выясняет, каких именно врачей водитель смертоносного «Пежо» сумел убедить в том, что в состоянии управлять транспортным средством.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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