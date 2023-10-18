Спасатели потушили пожар на стройке УГМК-арены в Екатеринбурге

– сообщил генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации. Пострадавших нет, ущерб незначителен, его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка»,