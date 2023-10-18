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Спасатели потушили пожар на стройке УГМК-арены в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Огнеборцам удалось потушить пожар, вспыхнувший на стройке УГМК-арены на лице Степана Разина. Об этом сообщили в МЧС.
В телеграм-канале «Не для протокола» заявили, что пострадавших в происшествии нет.
«В 13.11 огнеборцы локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. В 13.51 открытое горение ликвидировано»,
– говорится в сообщении пресс-службы спасателей.
В телеграм-канале «Не для протокола» заявили, что пострадавших в происшествии нет.
«В настоящее время пожар ликвидирован. Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации. Пострадавших нет, ущерб незначителен, его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка»,
– сообщил генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий.
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