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Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП в Екатеринбурге

09.21 Среда, 18 октября 2023
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту смертельного ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасская в Екатеринбурге, где погибли два пешехода, ожидавших трамвай на остановке.

«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам доследственной проверки»,

– сообщили в пресс-службе ведомства.


Кроме этого, прокуратура Орджоникидзевского района города намерена проверить ограждение трамвайной остановки на соблюдение федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, что 79-летний водитель «Пежо 408» не справился с управлением и вылетел на трамвайную остановке, где сбил трех человек. Двое из них от полученных травм скончались на месте. Выжила в аварии только одна женщина-пешеход. Сейчас она находится в больнице. В свердловском Минздраве сообщают, что пациентка находится в состоянии средней тяжести и что ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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