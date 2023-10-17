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Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту смертельного ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасская в Екатеринбурге, где погибли два пешехода, ожидавших трамвай на остановке.
Кроме этого, прокуратура Орджоникидзевского района города намерена проверить ограждение трамвайной остановки на соблюдение федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, что 79-летний водитель «Пежо 408» не справился с управлением и вылетел на трамвайную остановке, где сбил трех человек. Двое из них от полученных травм скончались на месте. Выжила в аварии только одна женщина-пешеход. Сейчас она находится в больнице. В свердловском Минздраве сообщают, что пациентка находится в состоянии средней тяжести и что ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам доследственной проверки»,
– сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, прокуратура Орджоникидзевского района города намерена проверить ограждение трамвайной остановки на соблюдение федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, что 79-летний водитель «Пежо 408» не справился с управлением и вылетел на трамвайную остановке, где сбил трех человек. Двое из них от полученных травм скончались на месте. Выжила в аварии только одна женщина-пешеход. Сейчас она находится в больнице. В свердловском Минздраве сообщают, что пациентка находится в состоянии средней тяжести и что ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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