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На одного из попавших в смертельное ДТП нижнетагильских футболистов завели дело
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стало известно, что в автоаварии, произошедшей на прошлой неделе в Пермском крае, собираются обвинить одного из спортсменов нижнетагильского футбольного клуба, находившихся в разбившейся машине. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
Имя фигуранта уголовного дела официально не разглашается, но несложно догадаться, что это футболист спортивного клуба «Уралец-ТС» Денис Федорочев. Именно он находился в момент крушения за рулём автомобиля «Лада Приора».
Напомним, что ДТП, в котором погиб спортсмен Евгений Ситников, а ещё трое получили травмы различной степени тяжести, случилось 12 октября. В тот день «Лада» спортсменов столкнулась лоб в лоб с грузовичком «ГАЗель» на территории Пермского края. Один из пострадавших — 21-летний Кирилл Кочетов — впал в кому. Как сообщает издание «РБК Пермь», состояние его врачи оценивают как крайне тяжёлое, но стабильное. Он находится в пермской краевой клинической больнице.
Все четверо спортсменов входят в нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» («ТС» — сокращение от «Тагильской Стали»). Клуб был основан в 1939 году, много раз менял название, и был расформирован в 2006. Через пять лет его воссоздали под первоначальным названием.
Имя фигуранта уголовного дела официально не разглашается, но несложно догадаться, что это футболист спортивного клуба «Уралец-ТС» Денис Федорочев. Именно он находился в момент крушения за рулём автомобиля «Лада Приора».
Напомним, что ДТП, в котором погиб спортсмен Евгений Ситников, а ещё трое получили травмы различной степени тяжести, случилось 12 октября. В тот день «Лада» спортсменов столкнулась лоб в лоб с грузовичком «ГАЗель» на территории Пермского края. Один из пострадавших — 21-летний Кирилл Кочетов — впал в кому. Как сообщает издание «РБК Пермь», состояние его врачи оценивают как крайне тяжёлое, но стабильное. Он находится в пермской краевой клинической больнице.
Все четверо спортсменов входят в нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» («ТС» — сокращение от «Тагильской Стали»). Клуб был основан в 1939 году, много раз менял название, и был расформирован в 2006. Через пять лет его воссоздали под первоначальным названием.
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В вечерней автоаварии погиб футболист ФК «Уралец-ТС»
12 октября 2023
12 октября 2023