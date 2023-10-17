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Девочка, которую сбил в Екатеринбурге автобус, получила травму головы
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Стали известны подробности ДТП, которое произошло сегодня днем в Чкаловском районе Екатеринбурга. Там пассажирский автобус сбил семилетнюю девочку.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автобуса «ПАЗ» маршрута №077 ехал по улице Патриса Лумумбы в сторону Ферганской и сбил девочку, переходившую проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП семилетняя девочка получила травму головы и ссадины лица, ее доставили в больницу.
Отмечается, что девочка в момент ДТП находилась с родителями. Родители пояснили, что они все вместе подошли к дороге, но дочь неожиданно выбежала на проезжую часть.
Автобусом управлял мужчина 1980 года рождения с водительским стажем 14 лет. В момент аварии в салоне автобуса находились 35 пассажиров, никто из них не пострадал.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автобуса «ПАЗ» маршрута №077 ехал по улице Патриса Лумумбы в сторону Ферганской и сбил девочку, переходившую проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП семилетняя девочка получила травму головы и ссадины лица, ее доставили в больницу.
Отмечается, что девочка в момент ДТП находилась с родителями. Родители пояснили, что они все вместе подошли к дороге, но дочь неожиданно выбежала на проезжую часть.
Автобусом управлял мужчина 1980 года рождения с водительским стажем 14 лет. В момент аварии в салоне автобуса находились 35 пассажиров, никто из них не пострадал.
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